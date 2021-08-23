Два вуза Волгоградской области начнут обучение в смешанном формате, один организует две смены

Студенты Волгоградской области с 1 сентября начнут учиться в смешанном формате. Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградский государственный педагогический и медицинский университеты заявили, что начнут учебный год в смешанном формате. Если эпидобстановка ухудшится, вузы полностью переведут образовательный процесс в дистанционный формат. Руководство ВолГУ, в отличие от этих организаций, решило организовать обучение для очников в две смены, чтобы разделить потоки студентов.

В волгоградском государственном медуниверситете для малых групп студентов организуют очные занятия, лекции для курсов будут проходить дистанционно. При этом. Иностранные студенты, которые не смогут приехать в Россию, также продолжат обучение в электронном формате.

Социально-педагогический университет с 1 сентября введет подобное смешанное обучение. Студенты очной и очно-заочной форм будут слушать поточные лекции удаленно, остальные лекции, практические и лабораторные занятия будут проходить в университете, но в группах численностью не более 30 человек. Физкультуру организуют на открытом воздухе, пока позволяет погода.

Руководство Волгоградского государственного университета решило начать обучение в две смены, чтобы разделить потоки очников. Если на лекции больше 80 человек, для студентов организуют дистанционное чтение материала. Обучающиеся заочной и очно-заочной форм смогут вернуться в аудитории университета, они продолжат обучение в обычном режиме. В ВолГУ отметили, что университет не будет разделять привитых и непривитых студентов или вводить какие-либо санкции за отсутствие сертификата о вакцинации. Но студентов информируют, что в университете они также могут сделать прививку в мобильном пункте. Волгоградский госуниверситет при ухудшении эпидобстановки, как и в марте прошлого года, перейдет на дистанционный формат. А для иностранцев, которые не могут вернуться в Россию, организуют удаленное обучение.