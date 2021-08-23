Зонт не помешает: какая погода будет в Волгограде 24 августа

Вторник в Волгограде ожидается дождливым Фото: Юлия Данильченко

Сильная жара немного отпустила Волгоградскую область, но теперь проявляются другие неприятности погоды. Вместе с небольшим похолоданием пришли ливни и штормовой ветер. В Волгограде и области 24 августа ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. А с вечера понедельника ожидаются сильные ливни и град, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. При ухудшении погоды шквалы ветра будут достигать 22-27 метров в секунду.

Во вторник ветер подует с севера со скоростью 7-12 метров в секунду, местами будут порывы до 15-20 метров в секунду. По области температура воздуха ближайшей ночью составит +14...+19°, завтра днем +27...+32°. В Волгограде в ночь на 24 августа будет свежо +17...+19º, в дневные часы воздух прогреется максимум до +27...+29º.

В восточных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.