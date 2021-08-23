В Волгограде простятся с известным фотографом Олегом Чеботаревым

Олег Чеботарев. Фото: www.instagram.com/olegcheb/

Известный волгоградский фотограф Олег Чеботарев скоропостижно скончался в возрасте 39 лет. Близкие сообщили о месте и времени прощания. Проводят в последний путь Олега 27 августа. Прощание пройдет в пятницу в Волгограде, в зале городского центра ритуальных услуг на Землячки, начало в 9.30 утра. После фотографа похоронят в Дзержинском районе на Моторном кладбище.

Напомним, печальная новость пришла утром 22 августа. Олег не болел и не жаловался на самочувствие, поэтому смерть молодого мужчины стала для всех неожиданностью.

Волгоградцы запомнят Олега Чеботарева по его снимкам. Он любил город и показывал его в необычных ракурсах. Запечатлел на камеру фотограф и визиты высоких гостей, первых лиц государства. Его работы не раз показывали выставках, публиковали не только в России, но и за границей. Они получили множество различных наград и премий.