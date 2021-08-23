Ремонт дорог в Волгоградской области должен закончиться до наступления холодов

До конца недели на Волжской ГЭС должны открыть движение в полном объеме. Фото: Администрация Волжского.

Пока за окном жаркая погода и осадки немногочисленны, у дорожников есть время, чтобы привести волгоградские магистрали в порядок. В Волгоградской области продолжаются ремонт и строительство дорог. В настоящее время техника и рабочие трудятся на 700 километрах трасс. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачу сохранить темпы дорожных работ и завершить их до наступления неблагоприятных погодных условий.

В регионе строители трудятся над крупными инфраструктурными проектами. В их числе возведение первого и второго этапов обхода Волгограда, объездной магистрали вокруг поселка Горьковского, с опережением графика идут работы по строительству 20-ти километрового участка московской трассы. В июле специалисты и техника начали заниматься третьим этапом мостового перехода через Волгу в Среднеахтубинском районе. Завершается обновление проезжей части по Волжской ГЭС, глава области сегодня поставил задачу в полном объеме открыть движение по путепроводу до конца недели. Напомним, в четверг на ГЭС было отменено реверсивное движение.

- В ближайшее время приступаем к строительству многоуровневой транспортной развязки на Третьей Продольной магистрали в Волгограде, в районе поселка Водстрой. И в целом приведем в порядок этот участок дороги, - рассказал губернатор.

Практически завершилось строительство дорог к Селу Салтово Старополтавского района, в направлении на Саратов в Ольховском и между Серафимовичем и станицей Клетской. В Волгограде приступили к проектированию новых участков Нулевой продольной магистрали – ее продлят до Красноармейского района. Идет подготовка к соединению улицы Загорулько с улицей Кирова в Кировском районе, а также улицы Героев Тулы с улицей Шурухина и с трассой «Сызрань – Саратов – Волгоград» на севере города.