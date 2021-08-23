На юге Волгограда в парке «50 лет Октября» уложили новую плитку

Фото пресс-службы мэрии.

Благоустройство второй очереди парка «50 лет Октября» в Кировском районе Волгограда продолжается. Рабочие уже уложили большую часть тротуарной плитки. Остался небольшой участок. Всего подрядчик обновит более 2 тысяч квадратных метров пешеходной зоны. Сразу же монтируют поливочную систему общей протяженностью свыше 5 километров. По проекту на территории парка появится физкультурно-оздоровительная площадка со скейтодромом, а также игровые зоны для детей, место для аттракционов и велодорожки. Обещают, что отдохнуть там смогут и любители активного образа жизни, и те, кому по душе посидеть на скамейке с книгой.

- Украшением парка станут пятиметровое дерево с искусственными цветами, а также беседка и пергола протяженностью 13 метров, выполненные по системе ламели. Вдоль навеса планируется установить два вида подвесных качелей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.