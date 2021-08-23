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Происшествия23 августа 2021 10:30

В Волгограде лихач на грузовике устроил массовую аварию с 7 машинами

Есть пострадавшие
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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На дороге произошла массовая авария.

На дороге произошла массовая авария.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

28-летний мужчина из Дагестана устроил массовую аварию в полночь 22 августа в Ворошиловском районе Волгограда. Пострадали 7 автомобилей и 1 водитель.

Известно, что виновник ДТП ехал за рулем грузовика «Вольво» по улице Череповецкой. У дома №21 лихач протаранил стоявший на дороге «ДАФ», затем врезался в «Тойоту Камри», «Киа Спектру». От удара грузовик столкнулся с «Рено Логаном» и «Фольксваген Поло». Последняя иномарка по инерции наехала на «Хендэ Солярис».

- В результате ДТП 46-летний водитель автомашины «Рено Логан» доставлен в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки инспекторы ГИБДД выявили 716 нарушений ПДД и поймали 26 пьяных водителей.