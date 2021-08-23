Роспотребнадзор подал в суд на 17 волгоградских школ

Школы прошли проверки в преддверии нового учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе в школах Волгоградской области снова закипит жизнь. Начнется новый учебный год. В преддверии 1 сентября в общеобразовательных учреждениях прошли проверки Роспотребнадзора. Специалисты выявили более 800 нарушений, виновные были привлечены к административной ответственности, юридические лица получили предписания об устранении недочетов. Большинство школ исправили нарушения, что подтвердили повторные надзорные мероприятия. А 17 общеобразовательных учреждений предписания не выполнили. Материалы на них были переданы в суд, рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора. Какие именно это школы, не уточняется.

Во время мероприятий сотрудники ведомства проверяли выполнение требований к санитарному содержанию территорий и помещений, освещение, воздушно-тепловой режим, школьную мебели, питание в столовых и условия соблюдения личной гигиены.

По информации Роспотребнадзора в Волгоградской области 873 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 261 603 ребенка.