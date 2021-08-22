В Урюпинской ЦРБ нашли задушенного пациента

Трагедия произошла сегодня, 22 августа, в Урюпинской Центральной районной больнице. В медицинском учреждении нашли задушенного пациента. 57-летний мужчина лечился в неврологическом отделении ЦРБ от рецидива заболевания, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Пациента должны были перевести в понедельник в больницу Волгограда.

Накануне мужчине медики сделали все необходимые процедуры, его самочувствие было удовлетворительным. Также он не высказывал никаких негативных мыслей.

- На утреннем обходе его нашли повешенным в одном из помещений больницы. Проводится внутренняя проверка. Мужчина на учете у психиатра не состоял, - рассказали в облздраве.

Напомним, накануне стало известно о гибели заведующего травматологическим отделением Урюпинской ЦРБ Александра Синельщикова. 60-летний врач скончался от последствий коронавируса.