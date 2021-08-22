18 часов на дистанции: в Волгоградской области определился победитель ультрамарафона на Эльтоне

Фото: организаторы "Elton Ultra"

В сложнейших погодных условиях традиционно проходит ультрамарафон «Elton Ultra» в Волгоградской области. Бегунам приходится преодолевать огромные расстояния по пескам, асфальту и под палящим солнцем. В эти выходные возле озера Эльтон состоялся очередной легкоатлетический праздник. Определился победитель, который быстрее всех преодолел дистанцию в 201 километр. Первое место занял Артем Сыстеров из Пермского края. Он показал время 18 часов 30 минут 55 секунд. Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы «Elton Ultra», это рекорд эльтонского ультрамарафона.

Победитель дистанции на 201 км. Фото: организаторы "Elton Ultra".

Вторым на 201-километровой дистанции стал Артем Стоноженко, который уступил победителю более трех часов. Также в течение двух дней возле соленого озера в Палласовском районе состоялись забеги и на другие дистанции, в частности, на 90 километров, 21 километр и эстафета 90км+61км+21км.