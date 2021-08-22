Дожди с грозами и штормовой ветер: какая погода будет в Волгограде и области 23 августа

В понедельник в регионе будут грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник синоптики обещают неустойчивую погоду. В Волгоградской области сохраняется угроза штормов. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, 23 августа в Волгограде и области ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах пройдут сильные ливни и град. Северный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, местами - порывы 15-20 метров в секунду. При грозах возможен штормовой ветер до 22-27 метров в секунду.

В начале новой недели немного понизится температура воздуха, но не везде. По области ближайшей ночью ожидается +18...+23°, местами до +13°. Завтра днем +23...+33º, а в восточных районах региона будет стоять жара +33...+38º. В Волгограде в ночь на понедельник +20...+22º, завтра днем +25...+27º.