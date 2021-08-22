В начале новой недели в Волгограде электричества не будет в пяти районах

В понедельник в Волгограде без света останутся 5 районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются массовые отключения электричества из-за подготовки оборудования к холодному периоду. В начале новой рабочей недели сразу в пяти районах города жители не смогут воспользоваться электроприборами. 23 августа свет будет отсутствовать с утра и почти до вечера. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», в понедельник временно электроснабжение будет отключено в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов №5, 7, 9 на улице Курильской.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат проспект Металлургов, 50, 52, 54; улицу Северный городок, 5.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 с неудобствами столкнутся волгоградцы, проживающие на улице Ткачева, 9, 11 и на улице Двинской, 10, 12, 14.

В Ворошиловском районе без света останутся с 9.00 до 17.00 следующие адреса: улица Молодежная, 1-21, 11/1, 2-14, 1а, 3/1, 33, 35, 37, 39, 41; переулок Тупиковый, 6, 7, 8; улица Приовражная, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1-8/3; улица Центральная, 43а.

В Кировском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на улице Синельниковской, 2-26; на улице Рубинштейна, 1-27, 2-22; на улице Алексеева, 1-13, 2-20; на улице Войкова, 1д, 2а-2г.