Волгоградского малыша с СМА, которому собрали 150 миллионов рублей на лечение, положили в больницу

Фото: www.instagram.com/sma_1_ilya_help/

Волгоградского малыша Илью Шахова, у которого была диагностирована Спинальная мышечная атрофия (СМА) 1-го типа, положили в больницу. Однако госпитализация плановая и во много долгожданная. В начале августа семье ребенка из Фролово удалось собрать 150 миллионов рублей на самый дорогой угол в мире препаратом «Zolgensma». Как рассказала мама полуторагодовалого Илюши в Instagram, сейчас она вместе со своим сыном находится Научно-исследовательском клиническом институте имени Ю.Е. Вельтищева.

- 1 июля, нам удалось попасть на прием к федеральному врачу-неврологу – супер специалист в своей области и просто очень хороший человек. И как раз тогда мы получили рекомендацию на постановку «Zolgensma». Ну и далее мы пошли по тому пути, который знаем, в надежде, что он самый короткий, - рассказала мама Илюши в Instagram.

Однако по словам волгоградки пока нет ясности, когда именно Илье сделают долгожданный укол. Семья получила медицинское приглашение на госпитализацию 13 августа. После этого пришлось срочно собирать все необходимые справки и сдавать анализы. Все было готово к 20 августа. Вопрос с уколом очень тревожит родителей Илюши.

- Хотя бы приблизительные даты будут известны не раньше, чем через неделю. А там дальше своя бумажные эпопея начнется, - отмечает мама Ильи Шахова.

Илья Шахов не единственный ребенок в Волгоградской области, у которого диагностировали СМА. Для лечения такого редкого заболевания необходим укол дорогостоящим препаратом «Zolgensma». В начале августа семье Илюши помог неизвестный «волшебник», который перевел около 70 миллионов рублей. Еще одному волгоградскому малышу Артему Сармашову также помог аноним, перечисливший огромную сумму денег. Ему уже сделали необходимый укол. В Волжском еще ждет своего ангела-хранителя двухлетний Вадим Сорокин. Реквизиты для помощи вы найдете здесь.