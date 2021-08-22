В Волгограде скончался известный фотограф Олег Чеботарев

Фото: www.instagram.com/olegcheb/

В Волгограде не стало известного фотографа Олега Чеботарева. Печальную новость сообщили его коллеги. Он не жаловался на здоровье, ничего не предвещало беды. Олегу Чеботареву было 39 лет. За свою карьеру фотограф работал во время важнейших событий Волгограда, в том числе во время визитов в город первых лиц государства. Его работы отмечались не только в России, но и по всему миру. В Волгограде неоднократно проводились выставки его фотографий.

Олег Чеботарев имеет различные награды и премии. В 2015 году он стал лауреатом премии «Лучшие фотографии России». Волгоградец был членом «Русского географического общества», «Союза фотографов дикой природы».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Олега Чеботарева.