В ночном ДТП под Волгоградом погибла 19-летняя девушка

На дорогах Волгоградской области продолжаются аварии с тяжелыми последствиями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ночью произошло смертельное ДТП. В Серафимовичском районе иномарка вылетела в кювет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, 19-летний водитель за рулем «Volkswagen Polo» ехал со стороны хутора Котовский по направлению в хутор Большой. Парень не справился с управлением, и легковушка вылетела за пределы дороги. От полученных травм на месте происшествия скончалась 19-летняя девушка, 21-летнего пассажира скорая помощь увезла в больницу.

За прошедшие сутки в регионе случилось множество аварий с пострадавшими. Травмы получили трое детей. В Красноармейском районе 31-летний водитель на «Ладе Веста», сдавая задним ходом, сбил 15-летнего подростка на мотоцикле. В Светлоярском районе 18-летний парень без прав опрокинулся на «ВАЗ-21093», травмировался водитель и 13-летний школьник. Перевернулась и иномарка «Fiat Albea» на трассе Р-22 в Михайловском районе. Пострадали 41-летняя женщина-водитель и 11-летний пассажир.