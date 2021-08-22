В Волгоградской области ожидается шторм

Во время ураганного ветра волгоградцев просят не стоять под деревьями, которые могут рухнуть Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области 22 августа ожидается ухудшение погоды. На регион надвигается сильный шторм. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни, грозы и град. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. При грозах ожидается штормовой ветер с усилением до 22-27 метров в секунду. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, такая похода сохранится до 23 августа.

При ухудшении погодных условий волгоградцев просят парковать машины вдали от деревьев, шатких конструкций. Их стоит избегать и пешеходам. Нельзя стоять под линиями электропередач и приближаться к оборванным проводам. Во время сильного ветра в помещениях нужно плотно закрыть окна.

По области температура воздуха сегодня +29...+34°, в Волгограде +30...+32º.