Ротор проиграл первый раз в сезоне

Ротор проиграл первый раз в новом сезоне ФНЛ. Команда встретилась в Воронеже с Факелом. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу соперников. Напомню, для волгоградской футбольной команды это был матч 7-ого тура первенства ФНЛ. В начале игры Ротор создал пару опасных голевых моментов, но вратарь Факела защитил ворота. В середине первого тайма полузащитник сине-голубых Николай Кипиани нарушил правила в штрафной площади Ротора. Факел открыл счёт, забив 11-метровый. Во втором тайме несмотря на активную волгоградцев им не удалось сровнять счёт. Следующий матч Ротор сыграет с Томью, соперник находится на 12 месте турнирной таблицы ФНЛ. Встреча состоится 29 августа, время пока не определено.