Районы Волгоградской области, в которых до вторника есть высокий риск пожаров, назвало МЧС

Жителей Волгоградской области предупреждают о самом высоком классе горимости леса. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

С 22 по 24 августа в некоторых районах Волгоградской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность – самый высокий 5 класс горимости леса. Такая ситуация будет в большинстве восточных и в отдельных западных районах – Даниловском, Михайловском, Суровикинском и Чернышковском.

Как «КП-Волгоград» сообщили в Главке МЧС, в других районах области, а также в самом Волгограде до вторника ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.

В таких погодных условиях специалисты призывают жителей Волгоградской области соблюдать меры пожарной безопасности на открытой местности и в частных домах. Напомним, пока в регионе запрещено посещение лесов и природных парков, разведение костров в необорудованных местах.

Волгоградцев просят не бросать непотушенные сигареты, не сжигать сухую траву и мусор. При обнаружении возгорания звоните 101 или 112.