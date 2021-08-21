Заведующий травматологией Урюпинской ЦРБ скончался от коронавируса

От последствий коронавируса не застрахованы даже самые бывалые и опытные медики. Накануне в Волгоградской области от последствий COVID-19 скончался заведующий травматологическим отделением Урюпинской ЦРБ Александр Синельщиков. Врачу в январе исполнилось 60 лет.

Как сообщили в облздраве, врач-рентгенолог Александр Синельщиков работал дистанционно. Прививку от коронавируса не сделал из-за обострения хронических болезней. Александр Алексеевич хотел привиться во время отпуска, но заболел по внутрисемейному контакту. Сначала врач лечился дома и не торопился в больницу. Затем специалиста положили в Урюпинскую ЦРБ, а когда не было улучшений, его перевели в клиническую больницу №4 Волгограда. Александра лечили от коронавирусу больше месяца, сначала даже появилась положительная динамика и надежда на выздоровление. Но рентгенолог скончался от острой сосудистой патологии.

В урюпинских группах в социальных сетях пишут, что врач – был золотым человеком и специалистом. За плечами почти 40 лет опыта. Он окончил Волгоградский государственный медицинский университет в 1984 году. Возглавлял межрайонный травматологический центр, работал рентгенологом. А в 2018 году Александра Синельщикова признали лучшим травматологом-ортопедом Волгоградской области.

Напомним, за август коронавирус унес жизни уже двух медиков. Первой жертвой была врач функциональной диагностики Михайловской ЦРБ Наталия Стаханова. Примерно за полгода до своей смерти специалист сделала прививку препаратом «ЭпиВакКорона».