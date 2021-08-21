Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+22.1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 августа 2021 13:01

Служба крови заработает в новом формате в Волгоградской области

С начала 2021 года в регионе заготовили более 11 тысяч литров крови
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волжский филиал областного центра крови готовится к открытию после модернизации. Фото: АВО

Волжский филиал областного центра крови готовится к открытию после модернизации. Фото: АВО

Службу крови Волгоградской области необходимо обновить. Сегодня такое решение принял губернатор Андрей Бочаров. Глава региона проинспектировал различные объекты строительства, в том числе филиал областного центра крови в Волжском. Обновленное учреждение уже готовится к открытию.

Как рассказали в администрации Волгоградской области, Волжское отделение областного центра крови – один из самых больших филиалов и по численности сотрудников, и по объемам заготовки крови. Организация переехала в отдельное помещение на улице Пушкина, это позволило создать более комфортные условия для доноров и медиков, а также обновить оборудование. Отделение в Волжском уже прошло лицензирование и готовится к возобновлению приема. За этим пунктом закреплено порядка 6000 доноров, центр обеспечивает компонентами крови больницы Волжского, а также Среднеахтубинского и Ленинского районов, Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что постепенно в регионе начнут приводить в порядок все отделения службы крови. Это станет отдельным направлением программы развития системы здравоохранения.