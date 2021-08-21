Служба крови заработает в новом формате в Волгоградской области

Волжский филиал областного центра крови готовится к открытию после модернизации. Фото: АВО

Службу крови Волгоградской области необходимо обновить. Сегодня такое решение принял губернатор Андрей Бочаров. Глава региона проинспектировал различные объекты строительства, в том числе филиал областного центра крови в Волжском. Обновленное учреждение уже готовится к открытию.

Как рассказали в администрации Волгоградской области, Волжское отделение областного центра крови – один из самых больших филиалов и по численности сотрудников, и по объемам заготовки крови. Организация переехала в отдельное помещение на улице Пушкина, это позволило создать более комфортные условия для доноров и медиков, а также обновить оборудование. Отделение в Волжском уже прошло лицензирование и готовится к возобновлению приема. За этим пунктом закреплено порядка 6000 доноров, центр обеспечивает компонентами крови больницы Волжского, а также Среднеахтубинского и Ленинского районов, Быковского, Николаевского, Палласовского и Старополтавского районов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что постепенно в регионе начнут приводить в порядок все отделения службы крови. Это станет отдельным направлением программы развития системы здравоохранения.