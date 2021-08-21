На новой ярмарке волгоградцы могут купить сыры по рецептам Италии и Кипра

Новая ярмарка открылась в Ворошиловском районе Волгограда. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Новая ярмарка открылась в Ворошиловском районе Волгограда. На пространстве площадью 230 квадратных метров свои товары смогут разместить до 30 фермеров. Как сообщили в мэрии, волгоградцы смогут приобрести на ярмарке по Кузнецкой сыры, изготовленные по рецептам Италии и Кипра, а также свежие зелень, овощи, фрукты и продукты для здорового питания.

Одними из первых на ярмарке на Кузнецкой свои товары представили сыровары из Котельниково. В ассортименте фермеров около 15 сортов продукта – это «гауда», «халлуми», «моцарелла», «буратта» и «качокавалло».

Всего на ярмарке в Ворошиловском районе оборудовали 30 мест, 10 из них находятся в крытом торговом ряду, чтобы предприниматели могли продавать свои продукты весь год. А для дачников и садоводов оборудовали сезонные места. Как рассказали в мэрии, в ближайшее время организаторы ярмарки на Кузнецкой хотят расширить ассортимент, например, продавать мясо, мёд, свежую выпечку и другие продукты местных предпринимателей.