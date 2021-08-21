В Волгограде полиция задержала подозреваемого в избиении водителя

В Волгограде мужчина избил водителя из-за машины, которая мешала ему проехать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне полиция арестовала мужчину, избившего водителя в Волгограде. Житель Краснооктябрьского района полез в драку из-за машины, которая мешала ему проехать. От его вспыльчивости пострадал 41-летний волгоградец, его доставили в больницу с травмой головы и переломами.

Как «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, между двумя волгоградцами в Дзержинском районе произошла ссора, из-за того, что машина потерпевшего якобы мешала проезду. Конфликт перерос в драку. Пострадавший мужчина упал и ударился головой. Ему потребовалась медицинская помощь, в больницу его привезли не только с травмой головы, но и переломами. Медики сообщили в полицию о криминальном характере травм.

Полицейские задержали подозреваемого. 49-летний житель Краснооктябрьского района сознался в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему может грозить до 8 лет лишения свободы.