Больше 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Волгоградскую область

самую крупную партию "Спутник лайт" привезли в Волгоградскую область. Фото: АВО

Самую крупную партию препарата «Спутник Лайт» доставили в Волгоградскую область - она насчитывает 63 832 дозы. Однокомпонентный препарат уже развезли по прививочным центрам региона. Сделать укол вакциной «Спутник Лайт» могут волгоградцы возрастом от 18 до 60 лет.

Как «КП-Волгоград» сообщили в облздраве, «Спутник Лайт» рекомендован взрослому населению, а именно тем людям, которые переболели COVID-19 или привились более полугода назад. Препарат однокомпонентный, то есть ввести его нужно только один раз. С начала прививочной кампании в Волгоградскую область доставили более 830 тысяч комплектов вакцин. Препараты поставляют в регион по графику Минздрава: накануне в Волгоградскую область привезли 12 600 комплектов «Спутника V».

Напомним, эпидситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Поэтому медики советуют сделать прививку и защитить себя от тяжелого течения заболевания. На сегодняшний день первую прививку от вируса сделали 735 тысяч жителей региона, вторую – 620 тысяч человек. Защиту от COVID-19 уже получил 61% от числа жителей, которых необходимо охватить для коллективного иммунитета.