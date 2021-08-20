В Ворошиловском районе Волгограда построят новую школу

Администрация Волгограда ищет подрядчика для строительства новой школы в Ворошиловском районе на улице Кузнецкой. По проекту в здании учебного заведения будет 40 классов, спортивные и актовые залы, библиотека, профильные кабинеты, столовая. Обустроят территорию вокруг будущей школы. Дети смогут на переменках делать разминку в спортивном городке. Для учащихся оборудуют площадки, также построят стадион и беговые дорожки.

- В настоящее время завершено строительство зданий общеобразовательных учреждений в Советском и Кировском районах, продолжается возведение школы на 1000 мест в Красноармейском районе. Также ведется подготовка к строительству еще трех объектов – в Советском и Дзержинском районах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Добавим, что за последние годы в Волгоградской области построили 5 новых школ, возвели и отремонтировали 67 садиков.