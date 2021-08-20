На юге Волгограда упавшее дерево задело 7-летнюю девочку

Девочку отвезли в больницу на осмотр. Фото: Юлия Данильченко

В пятницу, 20 августа, в одном из жилых дворов по улице Журавлинской в поселке Горном в Советском районе Волгограда упавшее дерево зацепило 7-летнюю девочку. Ребенка пришлось отвезти в больницу на осмотр.

- 7-летнюю девочку доставили в 7-ю больницу. В приемном покое ее осмотрели травматологи и нейрохирурги, серьезных повреждений не зафиксировано. Родители девочки от госпитализации отказались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Отметим, что в последние дни в городе-герое бушует шквалистый ветер. Порывы достигают 20-25 метров в секунду. При этом коммунальщики зачастую не спиливают большие старые деревья. Каждый раз непогода преподносит неприятные сюрпризы для автомобилистов, которые отважно оставляют машины во дворах. Страдают и люди. В мае этого года ветка едва не убила девушку, которая оттачивала навыки вождения на машине вместе с инструктором.

В мэрии прокомментировали случай с травмированием ребенка. По информации коммунальщиков, зеленое насаждение не было сухостойным или больным. Да и жильцы ни разу не жаловались в УК на состояние деревьев во дворе. Падение связывают именно с непогодой.

- Дерево, упавшее в результате шквалистых порывов ветра рядом с домом, росло на придомовой территории. По данным управляющей компании, обслуживающей данный дом, основания для вырубки отсутствовали. Управляющая компания проведет работы по распилу и вывозу фрагментов дерева до конца 21 августа, - уточнили в администрации.