Уровень преступности снизился в Волгоградской области с начала 2021 года

В Волгоградской области уменьшилось количество краж, преступлений с тяжким вредом для здоровья и даже убийств. И в целом уровень преступности снизился на 1,8%. Об этом говорят данные региональной прокуратуры за 6 месяцев 2021 года. Сегодня, 20 августа, в надзорном органе подвели итоги работы за первое полугодие.

В первом полугодии прокуратура Волгоградской области зафиксировала 19 тысяч 76 различных преступлений. Раньше этот показатель был на 1,8% выше – 19 тысяч 435. Как сообщили «КП-Волгоград» в надзорном органе, на снижение уровня преступности повлияли ограничительные меры из-за коронавируса. Например, количество преступлений в общественных местах сократилось на 13% - с 6 тысяч 647 до 5 тысяч 786. Уменьшилось число убийств (с 75 до 48 –то есть на 36 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 147 до 121, - 17,7%), краж (с 8251 до 7832, - 5,1 %), грабежей (с 658 до 476, - 27,7 %). Прокуроры стали больше выявлять и пресекать экономических преступлений (+ 51 %, с 806 до 1217) и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+ 9,2 %, с 794 до 867).

Однако сохраняется тенденция к росту преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – их количество выросло более чем на 16% с 3 тысяч 753 до 4 тысяч 362.