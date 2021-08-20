В Волгограде вскрыли многомиллионную аферу со счетами компании из Санкт-Петербурга

Приставы списали со счета фирмы более 11 миллионов, но потом вернули всю сумму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». У питерской компании через службу судебных приставов пытались похитить 17,7 миллиона рублей.

В мае Кировский отдел службы судебных приставов открыл исполнительное производство о взыскании крупной суммы в пользу одной компании из Санкт-Петербурга у другой расположенной там же фирмы. Аферист предъявил приставам исполнительный лист, доверенность и сведения, что у компании-должника имеется имущество на территории Кировского района. Поэтому исполнительное производство открыли в Волгограде и даже списали со счета фирмы более 11 миллионов рублей. Но должник обратился в прокуратуру.

Во время проверки выяснилось, что исполнительное производство возбуждено на основании дубликата, доверенность представителя была фиктивной, да и к Волгограду компания-должник никакого отношения не имела. Расследование вели следователи УМВД России по Волгограду.

- После вмешательства прокуратуры незаконно возбужденное исполнительное производство прекращено, а списанные со счета организации денежные средства возвращены законному владельцу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.