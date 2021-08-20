Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2021 16:06

В Волгограде вскрыли многомиллионную аферу со счетами компании из Санкт-Петербурга

По исполнительному листу у фирмы списали более 11 миллионов рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приставы списали со счета фирмы более 11 миллионов, но потом вернули всю сумму.

Приставы списали со счета фирмы более 11 миллионов, но потом вернули всю сумму.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». У питерской компании через службу судебных приставов пытались похитить 17,7 миллиона рублей.

В мае Кировский отдел службы судебных приставов открыл исполнительное производство о взыскании крупной суммы в пользу одной компании из Санкт-Петербурга у другой расположенной там же фирмы. Аферист предъявил приставам исполнительный лист, доверенность и сведения, что у компании-должника имеется имущество на территории Кировского района. Поэтому исполнительное производство открыли в Волгограде и даже списали со счета фирмы более 11 миллионов рублей. Но должник обратился в прокуратуру.

Во время проверки выяснилось, что исполнительное производство возбуждено на основании дубликата, доверенность представителя была фиктивной, да и к Волгограду компания-должник никакого отношения не имела. Расследование вели следователи УМВД России по Волгограду.

- После вмешательства прокуратуры незаконно возбужденное исполнительное производство прекращено, а списанные со счета организации денежные средства возвращены законному владельцу, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.