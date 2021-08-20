Ушел из дома из-за пьющего дяди: волгоградские полицейские разыскали пропавшего 8-летнего мальчика

Школьник предпочел заночевать в кустах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 20 августа 28-летняя жительница Котельниковского района Волгоградской области сообщила в полицию, что ее 8-летний сын ушел из дома в девять вечера и не вернулся. Весь личный состав райотдела тут же подняли по тревоге. Вскоре мальчишку нашли в кустах неподалеку от дома. К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожало. Оказалось, что он решил ночевать на улице из-за пьющего дяди.

- Полицейские обнаружили школьника недалеко от места его проживания. Мальчик спал в кустах на постельном белье, которое взял с собой из дома, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Как выяснили полицейские, 28-летняя мать одна воспитывает двоих сыновей. В поле зрения правоохранителей семья до этого не попадала. Однако вместе с женщиной и мальчиками живет родной брат женщины, который периодически сильно злоупотреблял алкоголем. Именно из-за конфликта с дядей ребенок не захотел возвращаться домой и предпочел заночевать в кустах.