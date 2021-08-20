В Волгограде проверяют работу аварийно-диспетчерских служб ЖКХ

АДС должна реагировать на жалобы жильцов круглосуточно. Фото: ГЖИ

Сотрудники инспекции Госжилнадзора Волгоградской области (ГЖИ) устроили проверки аварийно-диспетчерских служб ЖКХ, которые принимают обращения жильцов и выезжают на коммунальные аварии. Не все они работают, как надо. С начала года в надзорное ведомство поступило 90 жалоб на коммунальщиков.

Работа аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний сегодня должна строиться по четкому перечню правил. АДС должна принимать звонки круглосуточно, каждый из них фиксировать и записывать, а также оперативно выезжать на место в случае аварийной ситуации в доме. Выходят с проверкой инспекторы по тем адресам, откуда поступали жалобы жильцов. Так, у «УК Жилищный стандарт» аварийно- диспетчерская служба вообще не работала. Госжилнадзор так и не получил документов, подтверждающих ее наличие. В результате управляющей компании выписали 150 тысяч рублей штрафа. В целом с начала года 13 УК «заработали» 1,95 миллиона рублей штрафа, еще несколько компаний могут пополнить эти ряды.

- Рассматривается вопрос о возбуждении 12 дел об административных правонарушениях в отношении ООО «УК Ворошиловского района», «УК Центрального района», «ЖЭУ на Ангарском», «ЖЭУ-14», «Волгоград Южный», «Жилконтроль», «Комфорт-Сервис», «Алые паруса» и «УК «Уютный город», - сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.

Если же управкомпанию дважды ловят на одном и том же серьезном нарушении лицензионных требований, у нее могут сначала исключить дома из реестра лицензий, затем и вовсе лишить права работать.