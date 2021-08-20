Жителей Волгоградской области предупреждают о шквалистом ветре

Шквалистый ветер до 27 м/с прогнозируют в Волгоградской области до 23 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ночном урагане стихия не остановилась в Волгоградской области. Синоптики ЦГМС прогнозируют в отдельных районах региона ливни, сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 22-27 м/с. Такая погода может ожидать жителей Волгоградской области вплоть до 23 августа.

В связи с плохой погодой и сильным ветром ГУ МЧС России по Волгоградской области советует соблюдать необходимые меры безопасности. Не парковать машины возле деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам также следует обходить эти объекты стороной, не стоять под линиями электропередач и ни в коем случае не трогать оборванные провода, а вызывать профильные службы. В помещении нужно закрыть окна. В такую погоду не следует выходить на воду на маломерных судах. При ЧП звоните 101 или 112.