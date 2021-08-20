Две женщины пострадали в ДТП с иномарками на западе Волгограда

Иномарки столкнулись на перекрестке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром в эту пятницу, 20 августа 2021, на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда столкнулись две иномарки. ДТП случилось в 10 часов на перекрестке проспекта и улицы Карла Либкнехта. 45-летняя женщина-водитель за рулем Hyundai столкнулась с Renault под управлением 54-летнего мужчины. В результате аварии пострадали две пассажирки.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Жукова и улицы Карла Либкнехта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- По предварительным данным, ехавшая по проспекту Жукова 45-летняя водитель Hyundai при повороте налево не предоставила преимущество в движении, - прокомментировали происшествие в региональном главке МВД России.

Травмы в этом ДТП получили находившиеся в салонах авто пассажиры - 72-летняя женщина из Hyundai и 51-летняя из «Рено».