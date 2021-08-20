В Волгоградской области полуторагодовалая девочка погибла, когда мать ушла пить с подругой

Трагедия произошла в Суровикинском районе Волгоградской области в июне 2021 года. 28-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей маленькой дочери. Женщина оставила дома горящую свечу и ушла в гости к подруге пить алкоголь. Мать вернулась через три часа. За это время малышка возрастом 1 год и 8 месяцев скончалась.

Как «КП-Волгоград» рассказали в региональном Следкоме, несчастный случай произошел 10 июля в Суровикинском районе. 28-летняя ранее судимая женщина жила в частном доме со своей дочерью возрастом 1 год 8 месяцев. Она зажгла восковую свечу, поставила её на корпус телевизора в комнате с кроваткой ребенка и уложила девочку спать. Жительница Суровикинского района не потушила свечу и ушла в гости к подруге пить спиртные напитки. Мать вернулась домой около 2 часов ночи, увидела дым и оплавленный телевизор. Женщина вынесла ребенка, но она уже не подавала признаков жизни. Соседи вызвали спасателей и скорую, медики констатировали смерть девочки. Малышка умерла от отравления продуктами горения. Специалисты установили, что телевизор оплавился и задымился из-за непотушенной свечи.

За причинение смерти по неосторожности своей дочери жительнице Суровикинского района может грозить до двух лет лишения свободы.