Мэрия по суду займется санитарной обработкой деревьев в Красноармейском районе Волгограда

Администрацию Красноармейского района и мэрию через суд заставили привести в порядок деревья на юге Волгограда. Жители еще с 216 года просили сделать омолаживающий опил и санитарную вырубку растений около озера на улице Городовикова и в поселке «Волго-Дон». Добиться этого жителям Красноармейского района удалось только спустя 5 лет и через суд.

Как «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, в сентябре 2020 года межрайонный природоохранный прокурор проверил коллективное обращение жителей Красноармейского района, которые просили провести оздоровительные мероприятия растений всего на двух местных территориях. Прокурор внес представление местной администрации и потребовал обработать деревья.

Администрация Красноармейского района Волгограда ответила, что не может этого сделать из-за пандемии. Осмотреть деревья у озера на улице Городовикова и в поселке «Волго-Дон выйдет только после стабилизации эпидобстановки. К тому же администрация заявила, что в местном бюджете на 2021 и 2022 года не предусмотрено денег на санитарную обработку деревьев в этих зонах. Только в апреле этого года специалисты осмотрели насаждения, в Красноармейском районе и выяснили, что более чем ста вязам на ул. Городовикова нужна санитарно-оздоровительная обработка.

Тем временем дело попало в суд. Инстанция установила, что все работы по содержанию деревьев должна проводить администрация Волгограда, которая передала эти полномочия администрации Красноармейского района. Суд обязал и мэрию, и районную администрацию все же провести необходимую санитарную обработку деревьев на Городовикова. Властям выделили полгода на выполнение требования.