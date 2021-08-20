В Волгограде сотрудникам частного детского сада год не платили заплату

Двум работницам задолжали 200 тысяч. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде директор частного детского сада целый год не выплачивала заработную плату своим подчиненным, причем не в первый раз. В минувшем году она уже заплатила за это судебный штраф. Теперь ее ждет более суровое наказание. Следователи уже передали уголовное дело в суд.

По данным следствия, в 2020 году воспитатель и помощник воспитателя частного детского садика месяцами не получали зарплату. При этом директор не рассчиталась с ними даже после того, как одна из сотрудниц уволилась, а другая ушла в декрет. Хотя деньги были, но тратила их директор на все, кроме зарплаты.

- Общая сумма задолженности составила почти 200 тысяч рублей. На стадии расследования директор погасила лишь десятую часть долга, выплатив одной из потерпевших 20 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.