Один человек пострадал в тройной аварии в Волгограде

ДТП газели и КамАЗа в Иловлинском районе Волгоградской области. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Авария с тремя машинами произошла вчера рано утром в Краснооктябрьском районе Волгограда. В 4:20 70-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» ехал по Менделеева и возле одного из домов врезался в стоящий автомобиль «Рено Логан» 32-летнего волгоградца. Иномарку отбросило на впереди стоящий «Форд». После аварии в Краснооктябрьском районе в больницу отвезли водителя «Рено».

Ночью 19 августа примерно в 23:30 газель «Форд Транзит» ехала по трассе Р-22 Каспий в сторону Волгограда. 40-летний водитель не справился с управлением и на 869 километре дороги выехал на встречную полосу. Газель столкнулась с автомобилем «КамАЗ», им управлял 57-летний житель Республики Дагестан. После ДТП госпитализация потребовалась только водителю «Форд Транзит».

Еще одна странная авария произошла в Иловлинском районе Волгоградской области вчера. В 23:30 пока неизвестный водитель ехал на «ВАЗ-21093» по трассе «Москва-Астрахань» в сторону хутора Широков. На 5 километре дороги он не справился с управлением и опрокинулся. После аварии водитель сбежал. А его 35-летнему пассажиру потребовалась госпитализация.