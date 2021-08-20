15 улиц Волгограда отремонтируют ростовские дорожники

В списке на обновление еще 15 улиц. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году в Волгограде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дополнительно отремонтируют дороги на 15 улицах общей протяженностью около 19 километров. Администрация города уже подвела итоги электронного аукциона по определению подрядчика. Победителем торгов стали ростовские дорожники - ООО «Тацинское ДСУ», которое уже не первый раз укладывает асфальт на волгоградских магистралях. Все работы должны завершить до наступления холодов.

- Компания регулярно принимает участие в электронных торгах на проведение комплексной реконструкции волгоградских дорог. Ранее силами предприятия в областном центре были восстановлены улицы Симбирская, Краснополянская, Хиросимы и другие. Сейчас состояние этих объектов отвечает нормативным требованиям, качество проведенных работ эксперты отмечают как высокое, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

В списке дорог, на которых осенью появится новенький асфальт, 15 второстепенных улиц пяти районов областного центра. Кроме них в этом году в Волгограде восстановят еще 86 дорог.

- Большая часть улиц, обновление которых ведется в текущем году, были выбраны по итогам проверок специальной комиссии и поступающим в муниципалитет запросам горожан, - подчеркивают в администрации города.

Так, в третьем списке на обновление оказались улица Шекснинская в микрорайоне новостроек и улица Южно-Украинская в поселке Кишечный, на состояние которых волгоградцы пожаловались главе города. Не забыли и об улицах частного сектора. Также в перечень вошла дорога в поселок Песчанка в Советском районе, где асфальт обновят на участке протяженностью 6,5 километра.

На улицах, которые вошли в список первой очереди, работы уже практически завершены. Сейчас подрядчики вышли на объекты второй очереди.