В Волгограде гаишники устроят алкогольные рейды

Водителям напомнят о правилах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде и области в конце августа 2021 года проходит профилактическое мероприятие «Внимание, водитель!». Инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками полиции, дружинниками и казаками отправятся в рейды на дороги региона. Особое внимание уделят водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения и без прав, выехали на встречку, допустили нарушения правил дорожного движения в отношении пешеходов. Не забудут и про ремни безопасности, и про детские кресла.

- Также автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями норм режима труда и отдыха, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.