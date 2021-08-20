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Общество20 августа 2021 10:34

В Волгограде гаишники устроят алкогольные рейды

На дорогах будут ловить пьяных за рулем и прочих нарушителей ПДД
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Водителям напомнят о правилах.

Водителям напомнят о правилах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде и области в конце августа 2021 года проходит профилактическое мероприятие «Внимание, водитель!». Инспекторы ГИБДД вместе с сотрудниками полиции, дружинниками и казаками отправятся в рейды на дороги региона. Особое внимание уделят водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения и без прав, выехали на встречку, допустили нарушения правил дорожного движения в отношении пешеходов. Не забудут и про ремни безопасности, и про детские кресла.

- Также автоинспекторы проконтролируют соблюдение водителями норм режима труда и отдыха, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.