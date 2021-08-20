В Волгограде устраняют последствия пылевой бури

Ветер ломал ветви здоровых деревьев. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Ночью 20 августа 2021 по Волгограду пронесся ураганный ветер, поднимая пыльную бурю. Стихия бушевала недолго, но натворила немало бед в Траторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском, Дзержинском районах областного центра. Ветер ломал деревья, заваливая дороги, поднимал в воздух детские коляски, оставленные во дворах частных домов, рвал провода. Теперь пять бригад коммунальщиков и спецтехника устраняют последствия бури.

- В результате сильных порывов ветра, достигающих 20 м/с, надломились и упали ветви здоровых зеленых насаждений на разных участках в нескольких районах города, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

С ночи коммунальщики расчищают дороги, улицы и парки от поваленных деревьев и обломившихся веток. По сообщению администрации, крупные ветви распилили на части, чтобы вывезти с улиц. От мелких веток убрали пешеходные зоны на проспекте Ленина и Столетова, улицах Менжинского и Шурухина, Хользунова и Качинцев, Лазоревой и других. Дороги освободили еще до начала утреннего часа пик, подчеркивают чиновники. А в два часа ночи спасатели доставили аварийную бригаду энергетиков на остров Сарпинский.