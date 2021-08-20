Сильный ураган накрыл Волгоградскую область в ночь на 20 августа

В Волгограде разбираются с последствиями ночного урагана. Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Ночью 20 августа волгоградцам пришлось закрыть окна поплотнее из-за сильного ветра. Буря начала бушевать в разных районах областного центра около полуночи. Порывы ветра достигали 15-20 м/с.

Накануне, 19 августа, ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждал местных жителей не только об аномальной жаре до 40-41 градуса, но и о кратковременных дождях и грозах и юго-восточном, южном ветре 6-11 м/с, при грозах прогнозировали порывы 15-20 м/с.

Сегодня утром волгоградцы вышли во дворы своих домов и оценили последствия ночного урагана. Жители в социальных сетях сообщают об обломанных ветках и даже поваленных деревьях.

Коммунальные службы Волгограда уже начали расчистку территорий, но на это потребуется время - стихия бушевала во всех районах города. Как «КП-Волгоград» сообщили в мэрии, основные проезды коммунальщики уже убрали от веток, деревьев и мусора ещё до начала утреннего часа пик.

В главке МЧС отметили, что порывы ветра до 15-20 м/с могут быть и сегодня днём. Поэтому волгоградцам настоятельно советуют быть аккуратными. Дома следует плотно закрывать окна, на улице не ходить под слабо закреплёнными конструкциями, деревьями и линиями электропередач. Также под этими объектами не стоит ставить машины.