В партии «Новые люди» предложили штрафовать чиновников за отписки

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Для волгоградцев стало привычным, когда чиновники игнорируют их обращения. В лучшем случае от неудобных вопросов отделываются отписками. Так быть не должно, уверены в партии «Новые люди». Сторонник партии Алексей Ушаков предложил узаконить ответственность для игнорирующих обращения чиновников.

Чиновников, которые отвечают на обращения стандартными отписками, нужно штрафовать, считает представитель Новых людей. А если служащий повторно допустит нарушение, его нужно отстранить от работы на срок от шести месяцев до года. Непробиваемая стена чиновничьего равнодушия – не редкость для Волгограда, и предложенное наказание многие посчитают вполне оправданным. На простое обращение приходит десятки отписок, но проблема не решается.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Адвокат и правозащитник Алексей Ушаков считает, что сломать сложившуюся систему можно только на законодательном уровне. Отправляя людям отписки в три строчки, чиновники руководствуются федеральным законом. Пишут под копирку: «Ваша жалоба рассмотрена, оснований для вмешательства не усмотрено» и действуют по правилам.

Алексей Ушаков предлагает изменить такую практику, узаконив две формы рассмотрения жалоб – с выездом на место и с обязательной проверкой документов. Чиновники должны будут рассматривать жалобы не в пределах кабинета, а выезжая разбираться в ситуации на месте. Но если чиновник игнорирует имеющиеся у него возможности и выбирает отписку — тогда его нужно штрафовать.

«Власть отписалась от людей. Чиновники даже не хотят вникать в проблемы и, пользуясь возможностью, футболят обращения от инстанции к инстанции. Предлагаемые изменения дадут чиновникам больше возможностей вникнуть в ситуацию, повысят уровень ответственности. Чиновникам придется выбирать — работать для людей или менять профессию», - считает Алексей Ушаков.