В Волгограде возбудили дело после отказа пустить в аквапарк ребенка-инвалида

Спор с охранником семья из Астрахани сняла на видео. Кадр с видео www.instagram.com/sugar_elya.

В Волгоградской области различные ведомства продолжают проверки после случая, когда семью с ребенком-инвалидом из Астрахани не пустили в аквапарк Волжского. Охранник на входе посчитал опасным подростка, страдающего аутизмом. Региональное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело за отказ потребителю в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья. Владельцу аквапарка «XXI век» - индивидуальному предпринимателю Газаряну грозит штраф.

- Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора, при наличии такой возможности, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, случилось все 2 августа. Семья с детьми приехала в Волжский из Астрахани отдохнуть в аквапарке. Но охранник развернул их на входе, увидев Дамира. У мальчика аутизм.

- Вы можете в городе погулять. Потому что там люди…, - заявил охранник родителям и предложил маме с дочкой сходить в аквапарк, а папе погулять с ребенком-инвалидом на улице, на 40-градусной жаре.

После того, как родители выложили видео в соцсети, проверку начала прокуратура и тоже нашла нарушения. А хозяин аквапарка заявил, что его засыпают угрозами.