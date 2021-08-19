В Волгограде сняли реверсивное движение на мосту ГЭС

Фото: администрация Волжского.

По одной полосе в каждую сторону уже в пятницу утром будут открыты для движения на мосту Волжской ГЭС. Теперь окончательно волгоградские власти вместе с подрядчиком решили отменить реверсивное движение на этом объекте. Так что завтра утром волжане, которые работают в Волгограде, могут немного поваляться в постели и никуда не спешить – пробки на пути больше не будет. Мечта последних трех лет жителей двух городов сбылась. О снятии реверсивного движения в четверг вечером сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

Правда, две из четырех полос на какое-то время останутся закрыты – подрядчику нужно закончить работу по нанесению разметки. Но и это уже очень сильно снизит неудобства автомобилистов. А ремонт моста на этом не закончатся – подрядчику предстоит завершить работы под ездовым полотном.

Напомним, сегодня утром водители испытали приятный шок, когда утром движение на мосту оказалось полностью открытым. Радость оказалась недолгой – открытие оказалось тестовым, и к полудню пробка вернулась на свое место.