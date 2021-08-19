Большой потоп: в Кировском районе из-за остановки насосной станции рванули трубы

- Мы непрерывно занимаемся восстановлением целостности трубопроводов, - говорят сотрудники «Концессий водоснабжения». Бригады весь день устраняют потопы в Кировском районе, где из-за отключения света на насосной станции полопались трубы. От этого пострадали жители многих дворов, к которым вода полилась рекой во дворы и подвалы.

- Вчера из-за сбоя подачи электроэнергии на сетях сторонней организации произошла остановка насосной станции Кировского района. Остановка повлекла за собой серию гидравлических ударов, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий». По многим адресам уже течь устранили. Кстати, воду жителям из-за этого происшествия не отключали.