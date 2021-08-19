Стало известно, какие поликлиники Волгограда начали принимать пациентов с коронавирусом ночью

После обследования врач будет принимать решение, отправлять пациента в инфекционный госпиталь или на амбулаторное лечение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области осложняется, ежесуточный прирост заразившихся увеличивается. В регионе приняли решение перевести 3 поликлиники на круглосуточный режим работы, которые находятся в Волгограде. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, амбулаторные круглосуточные ковидные центры работают на базе волгоградских поликлиник №4 и 28, больницы скорой медицинской помощи №15.

- С 1 сентября к ним добавится поликлиника № 1, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В ночное время пациентов в амбулаторные ковид-центры будут доставлять бригады скорой помощи. Волгоградцам с подозрением на коронавирус будут делать ПЦР-тесты, КТ-диагностику, лабораторные исследования. Врач после осмотра будет принимать решение, отправлять больного на госпитализацию или можно будет обойтись лечением на дому. При амбулаторном лечении пациенту будут выдавать бесплатные комплекты лекарств.

В облздраве отмечают, что за ночь в каждый амбулаторный коронавирусный центр в среднем поступает по 10 волгоградцев. И нагрузка в ночные смены может еще увеличиться – до 30-50 пациентов.

Напомним, решение о переводе некоторых поликлиник на круглосуточный режим работы было принято на клиническом совете по борьбе с коронавирусом.