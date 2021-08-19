Самой молодой жертве 36 лет: 19 августа в Волгоградской области от коронавируса умерли 14 человек

Жертв ковида с каждым днем становится все больше Фото: Екатерина СИМОХИНА

С каждым днем жертв коронавируса становится все больше. В Волгоградской области погибают пациенты как пожилого возраста, так и молодого. 19 августа от COVID-19 скончались 14 пациентов. Самой молодой жертве было 36 лет. Жительница Волгограда с онкологией была госпитализирована в 5-ю больницу с ковидом и двусторонней пневмонией, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Однако спасти молодую женщину медикам не удалось.

Коронавирус оказался сильнее 50-летней волгоградки, у которой были проблемы с сердцем и хроническое вирусное заболевание. 58-летние жительницы Палласовского и Еланского районов лечились сначала на дому по назначению врачей. Однако женщинам становилось только хуже, не помогла им и госпитализация в инфекционные госпитали.

Также жертвами ковида стали еще четыре женщины и шестеро мужчин, которым было от 61-го до 81-го года. Они проживали в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Дубовском, Камышинском, Киквидзенском и Николаевском районах.