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Общество19 августа 2021 15:36

Работодатели задолжали волгоградцам больше 34 млн рублей зарплаты

Однако по сравнению с июлем 2021 года долг снизился почти на 2,5 млн рублей
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Предприятия Волгоградской области сократили зарплатный долг перед работниками на 2,5 млн рублей.

Предприятия Волгоградской области сократили зарплатный долг перед работниками на 2,5 млн рублей.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградские предприятия не выплатили своим служащим почти 34, 5 млн рублей зарплаты. Данные о задолженности работодателей на 1 августа 2021 года представил Росстат. Как сообщили в ведомстве, в прошлом месяце сумма долга перед сотрудниками волгоградских компаний была почти на 2,5 млн больше – 36,8 млн рублей.

Основная причина невыплаты зарплаты российским работникам – отсутствие собственных средств у предприятия, в том числе банкротство, или задержка денег из вышестоящих бюджетов. Как «КП-Волгоград» рассказали в Росстате, по сравнению с июлем долги перед работниками в регионе уменьшились практически на 7%. При этом по сумме невыплаченной зарплаты Волгоградская область находится на 4 месте в Южном федеральном округе. Больше всего задолжали своим сотрудникам предприятия Ростовской области – 77,8 млн рублей, Краснодарского края – 65,8 млн, а также Крыма – 58,5 млн рублей.

Меньше всего долгов по зарплате накопили компании Астраханской области, Севастополя и Калмыкии. Только сравните цифры с вышеуказанными регионами: 6 млн рублей, 4.6 млн и 1 млн рублей невыплаченной заработной платы.

Итого все предприятия по ЮФО задолжали своим работникам более 248 млн рублей. По всей России этот показатель значительно больше – 1 млрд 538 млн рублей. По сравнению с июлем 2021 года зарплатный долг увеличился примерно на 27 млн.