Гидрометцентр предупредил о жаре выше 40 градусов в Волгоградской области

В такую погоду можно легко обгореть на солнце Фото: Екатерина СИМОХИНА

В четверг в Волгоградской области установилась аномальная жара. Столбики термометров превышают отметки в 40 градусов. И такая погода в регионе простоит еще несколько дней. Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о сильной жаре в Волгоградской области. 20 и 21 августа максимальная температура воздуха будет составляет 40-41 градус, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Гидрометцентра. О сильной жаре предупреждает и ГУ МЧС России по региону.

Спасатели рекомендуют волгоградцам в дневное время – с 12.00 до 16.00 – избегать выходов на улицу, проветривать и охлаждать кондиционерами помещения. Выходить из дома лучше в легкой светлой одежде из натуральных тканей, в головном уборе и солнцезащитных очках, а с собой нужно не забывать бутылку с водой. Во время жары нужно много пить - воду, морсы, компоты, чай, а от газированных и очень сладких напитков лучше воздержаться. Также следует исключить алкоголь.

- Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха 35 ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут, - дает рекомендации Главное управление МЧС России по Волгоградской области.