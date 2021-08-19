Счастье было недолгим: Волжская ГЭС снова встала в пробке

Фото: Волжская ГЭС

Не успели жители Волгограда и Волжского, которые ездят между городами, обрадоваться отсутствию пробки на ГЭС, как движение на плотине снова сковал затор. Днем 19 августа проезд по путепроводу затруднился, водителям приходится тратить не один десяток минут, чтобы проехать мост. Пробка растянулась почти уже на 4 километра. На Волжской ГЭС снова начало действовать реверсивное движение. Однако продлится оно недолго, по всем полосам машины начнут ездить на следующей неделе.

Кадр с портала "Яндекс-.Пробки"

Напомним, сегодня утром волгоградцы и волжане обрадовались отсутствию пробки на ГЭС. На дороге полностью уложили асфальт и было протестировано двухполосное движение. Однако полного открытия еще придется подождать. До 24 августа дорожники проведут заключительные работы: нанесут разметку на проезжую часть и доделают ограждения.