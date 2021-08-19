В Волгограде воры сдали на металл запчасти 50 лифтов

С двигателей срезали тормозные катушки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Этим летом лифтовые компании завалили полицию Волгограда заявлениями о кражах тормозных катушек двигателей. В городе остановились порядка 50 лифтов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в серии краж, которые срезали запчасти лифтов и сдавали их в металлолом. Троим парням от 18 до 20 лет, двое из них уже имеют судимости. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

- Все трое фигурантов были задержаны накануне с поличным после совершения очередной кражи в Советском районе, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Промышляли преступники практически во всех районах города. Приезжали они во двор на машине, один оставался за рулем, двое заходили в подъезд, поднимались на крышу и взламывали замки технических помещений. Тормозные катушки лифтовых двигателей парни срезали и сдавали. А жильцы оставались без лифта.

- Сейчас они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве.