РФС оштрафовал «Ротор» и его главного тренера

После игры с "Балтикой" раскошелится не только "Ротор", но и Дмитрий Хохлов. Фото: СК "Ротор".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал «Ротор» за матч 6-го первенства ФНЛ, в котором волгоградцы сыграли вничью с «Балтикой». Клуб допустил несколько нарушений регламентов первенства. За провинности «Ротор» будет вынужден заплатить в общей сумме 50 тысяч рублей. Кроме того, был оштрафован на 5 тысяч рублей и главный тренер сине-голубых Дмитрий Хохлов. Во время игры он выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС.

«Ротор» выплатит по 20 тысяч рублей за отсутствие у болельщиков масок и нарушение социальной дистанции на трибунах, где находились зрители – это сектора фанатов «Ротора» и «Балтики», а также скайбоксы. Еще на 10 тысяч рублей волгоградский клуб был оштрафован за появление на поле постороннего лица. Кроме того, сине-голубые получили 2 замечания.