В центре Волгограда парень на электросамокате попал под колеса машины

Самокатчик попал под колеса авто на пешеходном переходе Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне, 18 августа, в центре Волгограда произошла авария с участием электросамоката. В 16.30 на улице Советской 26-летний водитель за рулем «Skoda Octavia» на пешеходном переходе сбил 17-летнего парня. Проезжую часть он пересекал на элекстросамокате, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. В результате ДТП юношу с травмами увезли в больницу.

В Волгограде регулярно происходят происшествия с участием электросамокатов. 17 августа в Ворошиловском районе на таком средстве передвижения автомобиль наехал на мужчину и мальчика. Ребенка госпитализировали, а водитель машины скрылся с места ДТП. В конце июля электросамокатчики сбили детей на пешеходных дорожках Центральной набережной. Происшествия случились 23 и 26 июля.

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